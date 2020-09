Tlačovka Matoviča a ako sa zamotal

V prvom rade by som rád ozrejmil, že nie som voličom ani jednej z týchto strán. Ale po dnešnej tlačovke Igora Matoviča som mal jemne povedané pocit, že premiéra nám tu robí mentálne zaostalé dieťa. Vysvetlím...

Ono v podstate je mi úplne jedno, či Arca oklamala klientov, zavádzala a či vôbec reálne skrachovala. Každý mentálne príčetný investor, ktorý podpísal zmenku by mal poznať riziká v súkromnom sektore. Ak ich aj nepozná, google má odpovede. U Igora sme si zvykli že veľmi rád osočuje Fica a Pellegriniho. Nechám na čitateľoch politickú príslušnosť či sympatie. Nedalo mi ale, keď sa náš premiér vyjadril v zmysle, že bývalí premiéri mali informácie okolo Arcy a mohli ochrániť peniaze ľudí. Ok, sú to zvieratá, kašlú na ľudí povieme si...

Vzápätí na to priznal že on sám týmito informáciami disponoval a to je jasný dôkaz toho, že sa nestaral, kde investuje jeho manželka. A keďže to netušil, nezabránil jej v tom. A skoro som pukol od smiechu, keď mu novinárka položila otázku, že keď o tom vedel, prečo tých ľudí „nezachránil“ on a ako dlho o tom vedel. Tým Matoviča odrovnala a zrazu to bolo zhruba 10 dní pred tým, než boli publikované články o Arce. Takže verzia o dôkaze padla? Ako to že o tom nebol informovaný? Tak primitívne a jednoduché klamstvo...Priatelia, Andrej Danko by sa mohol učiť od nášho premiéra!

Novinár sa ho opýtal, či mieni pracovať na sprísnení pravidiel investovania. Igor samozrejme bude bojovať za to, aby sa pravidlá sprísnili, nezavádzalo sa a pod... Jeho Paulínka je len jedna z obetí, chudina v tomto systéme, práve vyliahnuté kuriatko z vajíčka... naozaj tomu veríte? Igor očividne nebol pripravený. EÚ a NBS majú tak prísne pravidlá a tak zložitú byrokraciu už teraz, že človek ktorý v tomto sektore pracuje počuje od klientov samé nadávky na zbytočnú byrokraciu, prehlásenia, dokladovanie.

Ono sa stačí pozrieť na to, že Matovič je rozčúlený preto, lebo nevidí jeden jediný dôvod, prečo ukázať výpis alebo prehlásenie z Arcy ohľadom vkladov svojej manželky. Ja sa veľmi človeku, ktorého matka urobí 600km denne na fábii veľmi nedivím, bude šikovný po nej. Dôvod tam ale je. Zaujímalo by ma ako to s tými zmenkami bolo. V prvom rade médiá prišli so sumou 10 miliónov, pričom Arca ponúka 6% zhodnotenie. Igor prišiel so sumou 600 tisíc €.... koľko % je 600 tisíc z 10 miliónov?

A každopádne. Pri týchto nezrovnalostiach v jeho vlastných rečiach ma ešte viac zaujíma, ako to s tými zmenkami bolo. Nie kvôli Arce, ani kvôli Ficovi. Zaujíma ma, koho máme vo vláde a toto je ideálna situácia, ktorá nám to vie ukázať.