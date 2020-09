Kauza Arca a čo ďalej?

V tomto období otriasa Slovenskom možný pád finančnej skupiny Arca Investments, ktorá požiadala o ochranu pred veriteľmi. Čo ma neprekvapilo, stala sa najmä nástrojom na politické súboje a žabomyšie vojny, ktoré...

sú u nás v politike bežné. Pobavila ma reakcia dcérskej Arca Capital, konkrétne „Prirovnávanie skupiny Arca Capital k nebankovým subjektom Horizont Slovakia a BMG Invest je nehorázne a hrubo poškodzujúce skupinu Arca Capital. „

Ale poďme k veci. Slováci majú dlhodobo problém investovať práve kvôli kauzám ako Horizont Slovakia, BMG Invest, Sporo Invest. Smutné je, že sa vždy vynorí nejaká kauza typu „Gedeon“ a tým pádom pochová šancu na rozbeh investovania Slovákov. Na jednej strane sú našinci až príliš konzervatívni, na druhej strane danej investícii nerozumejú a nerozumejú investovaniu ako takému. Nerozumejú pojmu PORTFÓLIO.

Hneď na úvodnej stránke sa Arca Capital prezentuje takto: Sila našej skupiny spočíva v jej rozmanitom portfóliu. Teda pre človeka ktorý sa vyhýba akciám, ktoré sú rizikové, fondom mimo konzervatívneho investovania a podobne je toto ideálna investícia. Veď keď je portfólio rozsiahle, je všetko v poriadku. Ale...

Robert Kiyosaki povedal, že „V dnešnom rýchlo sa meniacom svete sú tí ľudia, ktorí neriskujú, najviac vystavení riziku.“ A mal pravdu. Ak by ste nakúpili napríklad akcie Amazonu pred 4 rokmi za 837.31 USD(sep. 2016), dnes by ste ich predávali za2,954.91 USD (sep. 2020) a tie informácie tu v tom čase boli! Bola tu Tesla, bola tu Nvidia napríklad. Keď som sa stretával s ľuďmi, vždy mali argument typu „Vieš ale táTesla už nebude rásť“, „Amazon je e-shop a takých sú stovky.

A sú! Státisíce! Lenže to je aj finančných skupín, bánk, obchodníkov a podobne... A nikto nemá patent na úspech. O tom sa klienti Arcy presvedčili teraz. Kladiem si otázku, kde sú nastavené limity Arcy a jeho portfólia, keď podnikatelia v jednom segmente, i keď s ťažkosťami prvú vlnu Covid prežili? Medzi ich posledné úspechy patria podiely v Bukóze, teplárni Kmet v Handlovej, teplárenskej VNG Slovakia, betonárke, či poliklinike. Sú to sektory, ktoré boli nejako ovplyvnené Covidom? Uvidíme čoskoro, keďže podľa Lex-korona dočasná ochrana zaniká 1. októbra 2020.

Veľmi by som si prial a ja v to teda dodnes dúfam a verím, že Slováci začnú aktívne investovať,vytvárať portfóliá a rozvíjať sa. Svet sa mení rýchlo a v investíciách sme my ešte stále niekde v období faxov a stálne veríme 19 ročným "poradcom" v maturitnom obleku .